Kundgebung vor dem Rathaus in Leverkusen Jungparteien mahnen zum Frieden in Europa

Der Beginn des Krieges in der Ukraine ist seit einem Jahr eines der bestimmenden Themen in den Nachrichten, auf den der politischen Agenda und im Privatleben vieler Menschen auch hierzulande. Die Leverkusener Jugendparteien (Junge Liberale, Grüne Jugend, Jusos und Junge Union) wollen am kommenden Freitag, 24. Februar, um 18 Uhr vor dem Leverkusener Rathaus „geschlossen eine Kundgebung anlässlich des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine abhalten“, informiert Leonie Jessen, Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen Leverkusen. An dem Datum jährt sich der Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine.