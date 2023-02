Standort gesucht „Shadow“ steht für neue Disko nicht zur Verfügung

Das Partyleben von Jugendlichen verlagert sich in Leverkusen mittlerweile nahezu ausschließlich in private Wohnungen, Nachbarstädte und auf Parkbänke unter freiem Himmel. Der Jugendstadtrat des vergangenen Jahres möchte das ändern und hat einen Antrag an die politischen Vertreter gestellt. Der Auftrag ist klar: eine Disko in die Stadt locken. Doch wohin? Schnell wurde während der Debatte in der Sitzung der Bezirksvertretung I das „Shadow“ in Wiesdorf ins Gespräch gebracht. Inhaberin Claudia Schreiber machte jetzt aber klar, dass in dem Gothic-Club die Stühle noch lange nicht hochgestellt würden.