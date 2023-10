Demokratie lernen in Leverkusen Jugendliche üben die große Politik

Demokratie und die Kämpfe darum in der Vergangenheit sind ein häufiges Thema in den Schulbüchern, und doch ist Demokratie auf den weißen Seiten in schwarzer Schrift nur ein Wort. Was aber geht ganz praktisch in den Rathäusern und -sälen der Republik vor sich? 52 Jugendliche aus Leverkusen begaben sich auf Spurensuche, bildeten zum zweiten Mal nach 2022 einen Jugendstadtrat, erweiterten so ihr Demokratieverständnis und verabschiedeten zuletzt in einer langen Ratssitzung eigene Anträge, über die die „große Stadtpolitik“ in ihren kommenden Sitzungen beraten wird.