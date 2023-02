Eine handvoll Platzverweise in Leverkusen-Schlebusch Jugendliche feiern am Lindenplatz meist friedlich

Vor dem Biergarten am Lindenplatz, in der Fußgängerzone, auf der Oulustraße trudeln am Mittag die ersten Jugendlichen ein. Die Polizei rechnete im Vorfeld mit bis zu 3000 jungen Leuten. Wer auf den Platz oder in die Fußgängerzone will, wird von Ordnern auf Glasflaschen kontrolliert. Am Supermarkt am Münster’s Gäßchen füllen Jugendgruppen Flüssigkeiten um – von Glas- in Plastikflaschen. In das Höhner-Lied „Prinzessin“, das am Mittag auf der Straßensitzung läuft, mischt sich weitere Musik, viele junge Jecken haben eigene Beschallung dabei.