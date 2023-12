Kreativ in Leverkusen Jugendkunstgruppen machen weiter wie gehabt

Ein Slogan aus der Werbebranche lautete einmal: „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ Über die Jugendkunstgruppen sagte Einrichtungsleiter Claus Faika: „Wir bieten alles. Außer Musik.“ Was sich im Einzelnen hinter dieser Aussage verbarg, konnten Besucher beim „Tag der offenen Tür“ im Zentrum an der Kerschensteiner Straße in Küppersteg am vergangenen Samstag entdecken. Geboten wurde dort ein buntes Mitmachprogramm für kleine und große Leute.