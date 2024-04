Beim Heimspiel von Bayer 04 im Samstag im Stadion Jugendfeuerwehr schwenkt Flaggen für die Meisterelf

Samstag steht das erste Heimspiel der Werkself nach dem Gewinn des Meistertitels an. Und eine Premiere. 30 Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehr Leverkusen dürfen vor dem Anpfiff „für den neuen Deutschen Meister die Fahnen auf das Feld tragen. Um auf die Bedeutung des Ehrenamtes und die wichtige Arbeit der Jugendfeuerwehr aufmerksam zu machen, werden die Kinder und Jugendlichen in der Uniform der Jugendfeuerwehr auftreten“, kündigt Stadtsprecherin Britta Meyer an. Ins Stadion wollte da vermutlich jedes Mitglied der Jugendfeuerwehr. Deshalb wurden aus den insgesamt zehn Gruppen der Jugend- und Kinderfeuerwehr die Fahnenträger ausgelost. „Wir finden es toll, wenn sich junge Menschen früh und in unserer Stadt engagieren, besonders in diesem Bereich der Blaulicht-Familie. Mit unserem Angebot wollen wir die Kids belohnen und motivieren“, betont Frank Linde vom Bereich Soziales Engagement von Bayer 04. Das sieht auch Feuerwehrchef Hermann Greven so: „Vielen Dank an Bayer 04 Leverkusen für die tolle Aktion zur Förderung unserer Nachwuchsarbeit. Die Kinder und Jugendlichen dürfen die Mannschaft aus der Nähe erleben und gleichzeitig die Feuerwehr offiziell vertreten. Das macht nicht nur die Kids stolz, sondern auch mich.“