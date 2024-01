Kunst in Schlebusch "An den Rändern" gibt es viel zu erzählen - mit Bildern

Info

Die Ausstellung „An den Rändern“ auf drei Ausstellungsflächen im „Ensemble Morsbroich“, Gustav-Heinemann-Straße 80, wird am Samstag, 27. Januar, um 18 Uhr eröffnet und ist bis zum 24. März zu sehen. Ein eigener Flyer verbindet die Räume, die entsprechend gekennzeichnet sind. Am Eröffnungstag (18.30 Uhr) und am Sonntag, 18. Februar (15 Uhr) bieten die Kuratorinnen einen Rundgang an. Am 24. März um 15 Uhr gibt es eine Finissage mit Gespräch. Öffnungszeiten dienstags bis sonntags 11 bis 17 Uhr.