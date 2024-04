Das sind die ersten Planungen zu den Leverkusen-Jubiläen Veedelgames zum 100. der Stadt

Die derzeitige Popularität als erfolgreiche Fußballstadt müsse man nutzen, darin waren sich die Politiker im Kulturausschuss einig. Forum-Dramaturgin Claudia Scherb brachte eine Allianz zwischen Kultur und Bayer 04 ins Spiel, so wie sie seinerzeit der Intendant des Bremer Stadttheaters mit Werder Bremen geschlossen hatte. Um Facetten des Stadtmarketings ging es auch bei den Planungen zu den bevorstehenden Jubiläen, deren Stand Kultur-Fachbereichsleiter Arthur Horvath den Politikern mitteilte. Schon 2025 steht das 50-Jährige der Kommunalen Neugliederung an, für die Vorbereitung des Stadtjubiläums 100 Jahre Leverkusen im Jahr 2030 bleibt noch etwas mehr Zeit. Das solle auch in deutlich größerem Umfang gefeiert werden, stellte Horvath in Aussicht und nannte konkrete erste Ideen.