Busfahren ohne Original-Dokument wird in Leverkusen teuer „Jobticket“? Nur mit Lichtbildausweis gültig

In anderen Großstädten gebe es andere Modelle, weist Kristin Menzel hin. So verkaufe die KVB nebenan in Köln „auch nur noch am Automaten in den Bussen und nicht mehr beim Fahrpersonal“. Weil diese Automaten in Anschaffung und Betrieb aber kostspielig seien, lohne sich das wiederum „nur in Bevölkerungsdichten Räumen mit den entsprechenden Fahrgastzahlen“. Die Wupsi fahre in Leverkusen und im Umland. „Gerade im Umland kann der Fahrkartenverkauf so direkt vom Fahrpersonal abgewickelt werden und bietet einen höheren Kundenkomfort als am Automaten“, betont die Unternehmenssprecherin.