Sportlich : Jeder-für-sich-Lauf bringt 18.000 Euro

Leverkusen Beim Halbmarathon-Ersatz absolvierten 1300 Teilnehmer 14.000 Kilometer. Einzige Bedingung vor dem Start: Alle Mitwirkenden mussten sich in eine Liste eintragen und eine beliebige Summe zugunsten des Benefizprojekts „Power(n) für Pänz“ spenden.

Für Tiina Ripatti, die gebürtige Finnin, die alljährlich den EVL-Halbmarathon für den Sportpark Leverkusen plant, war das Event in diesem Jahr anders als gewohnt. Es fand als Großereignis schlicht nicht statt. Statt dessen konnte sich jeder als Einzelkämpfer oder in Kleingruppen daran beteiligen. So konnte die Organisatorin den Tag bei einer Wanderung an der Ahr genießen. Wieder andere, wie Oberbürgermeister Uwe Richrath, joggten rund um den Hitdorfer Badesee.