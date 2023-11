Karneval in Leverkusen Jecken wärmen sich bei „Arena Alaaf“ für den Sessionsstart auf

Nicht gerade maßstabsgetreu prangt die jecke Grinsebacke hinter der Bühne und strahlt die Besucher an. Nicht maßstabsgetreu, aber doch fröhlich und fast ein bisschen sentimental dreinschauend darüber, dass die Session wieder beginnt. Etwas verfrüht startet sie in Leverkusen mit „Arena Alaaf": einem Abend zum Tanzen, Feiern, Mitsingen oder auch zum Mitgrölen. Waren die Sitzplätze zu Beginn noch in Reihen angeordnet, ging es im Laufe des Abends deutlich lockerer zu, um mehr Bewegungsfreiheit beim Tanzen und Feiern zu haben.