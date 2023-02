Leverkusen bereitet sich auf den Straßenkarneval vor Jecke „Nach-Corona-Züge“ werden kleiner

Leverkusen · Die Karnevalszüge kommen, aber in abgespeckter Form. Musikkapellen gibt es weniger als sonst. Dennoch rechnen Veranstalter und Vereine mit vielen tausend Besuchern am Straßenrand. Polizei und Ordnungsamt bereiten sich an den tollen Tagen auf größere Einsätze vor, so etwa an bekannten Jugendtreffpunkten.

08.02.2023, 18:46 Uhr

Thomas Loef (FLK), Hans-Peter Teitscheid (Grün-Weiß Schlebusch), Bert-Josef Diepes (Hetdörper Mädche un Junge (HMJ), hinten von links), Peter Rösgen (KOK) und Michael Braune (HMJ, vorne v.l.) bereiten sich derzeit akribisch auf die Umzüge vor. Foto: Ludmilla Hauser