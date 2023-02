Einsatzbilanz zu den tollen Tagen in Leverkusen Jeck erleichtert sich an Polizeiauto

Am Veilchendienstag verbrennen die Karnevalsgesellschaften in Leverkusen den Nubbel – und mit ihm alle Sünden, die an den tollen Tagen angefallen sind. Manches aber, was seit Weiberfastnacht vorgefallen ist, wird ein Nachspiel haben über Aschermittwoch hinaus. Die Polizei meldet zum Rosenmontag – wie an den vier vorausgegangenen jecken Tagen mit Vorfällen an dem „Karnevals-Hotspot“ für Jugendliche – schon wieder Ärger am Lindenplatz in Schlebusch. Dort trafen sich alkoholisierte Jugendliche, einer kassierte wegen Körperverletzung einen Platzverweis.