Leverkusen: Jazzerin Olivia Trummer spielte im Erholungshaus

Im Erholungshaus widmete sich die Jazzerin mit ihren Kollegen Italien.

Wenn der Name Olivia Trummer in Leverkusen erklingt, dann ist guter Jazz nicht weit entfernt. Die Ausnahmekünstlerin war wieder einmal in ihrem „Wohnzimmer“ zu Gast, wie sie selbst sagte: „Ich freue mich immer wieder, hier im Erholungshaus spielen zu dürfen. Hier wurde ich gefördert und gefordert.“ Begleitet wurde die Jazz-Sängerin und Pianistin dieses Mal von dem Sopran- und Tenorsaxophonisten Max Ionata, dem Kontrabassisten Martin Gjakonovski und dem Schlagzeuger Nicola Angelucci.

Bei „Stehaufmännchen“ wusste der Zuhörer, der in einer eleganten Atmosphäre im Erholungshaus das Konzert genießen durfte, in welche Richtung die musikalische Reise dieses Mal gehen würde: Freiheit und Individualität. Es folgten weitere eigene Stücke wie „Aurora – Die Morgenröte“ oder „Stroling“, was so viel wie Spazierengehen bedeutet. „Das Stück habe ich ehrlich gesagt vor wenigen Minuten zu Ende geschrieben“, sagte Trummer. Diese Spontanität verkörperte gleichzeitig ihre Authentizität. Es ist der Kern ihrer Musik und ihrer Interpretation des Jazz.