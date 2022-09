Kulturstadt Leverkusen : Jazz in der Musikschule

Leverkusen Das Ensemble Concertino der Musikschule lädt für Sonntag, 18. September, 13 Uhr, zur einer musikalischen Jazz-Kostprobe im Großen Saal der Musikschule ein. „Junge Menschen aus Leverkusen – Kulturstadt mit den international bekannten Jazz-Tagen – trauen sich mit ihren Streichinstrumenten an die nicht leichte Kost der Jazzmusik“, heißt es in der Ankündigung.

Die jungen Instrumentalisten hatten und haben dazu tatkräftige Unterstützung an ihrer Seite. Der erfahrene polnische Jazzgeiger Maciej Afanasjew hat die Leverkusener Musikschüler während einer Projektwoche an die Klänge und Besonderheiten des Musik-Genres herangeführt. Die Ergebnisse gibt es am Sonntagmittag – plus Schmeicheleien für den Gaumen. Der Eintritt ist frei.