Musikfestival in Lützenkirchen ,Jazz at the Heisenberg‘ in nagelneuer Aula

Einfühlsame Lieder und mitreißende Titel, die Zuhörer tief in Texte und Melodien einbeziehen – dargeboten vom Projektchor „Heisenberg Gospelstars“, gefolgt vom umwerfenden und mit sichtbarer Freude am Musizieren agierenden Düsseldorfer „New Life Gospel Choir“. Ergänzt werden diese Vorstellungen durch voluminöse, spannende Rhythmen, die Swing mit Groove kombinieren und zugleich die Grenzen zwischen traditionellem und zeitgenössischem Jazz verwischen - präsentiert von der schuleigenen Jazzband, später vom „Blue Art Orchestra“: Außergewöhnliche Stimmen und ein vielseitiges musikalisches Spektrum waren - Gänsehautfeeling inklusive – erneut das Markenzeichen das Musikfestivals „Jazz at the Heisenberg”. Es ging am Samstag zum siebten Mal in der Aula der Schule über die Bühne.