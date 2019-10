Sängervereinigung Manfort : Mit Udo Jürgens am Nerv der Zeit

Manfort Sängervereinigung Manfort überzeugte beim Jahreskonzert in der Friedenskirche.

In die Jahre gekommen und dennoch hoch aktuell ist die seit 137 Jahren bestehende Sängervereinigung Manfort 1882. Den Beweis lieferte die Chorgemeinschaft, als sie zu ihrem jüngsten Jahreskonzert unter dem Motto „Unsere musikalische Welt“ in die bis auf den letzten Platz gefüllte Friedenskirche eingeladen hatte.

Mit einem abwechslungsreichen Programm warteten die von Markus Huperz geleiteten 32 Sänger auf, nachdem sie mit dem auf den Stadtteil Manfort umgetexteten Bläck Fööss-Titel „Joden Daach“ eröffnet hatten. Das Lied „Wochenend und Sonnenschein“ (Milton Ager) passte an diesem sonnigen Nachmittag perfekt. Die beiden folgenden Melodien hatte der Dirigent seit Monaten speziell für dieses Ereignis einstudiert. Am Ende gelang der Titel „Schau, was die Liebe ändern kann“ (Andrew Lloyd Webber) aus dem Musical „Aspects of Love“ überaus leichtfüßig. Den Nerv der Zeit trafen die Männer mit der Hymne an die Zukunft „Ihr von morgen“ (Udo Jürgens).