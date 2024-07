Neues Angebot für Paare in Leverkusen Ja-Wort im alten Eisenbahnwaggon

Am Freitag haben sich die ersten beide Paare im Eisenbahnwaggon am Sängerheim des Männerchores Germania Opladen 1905 (Campusallee 15) das Ja-Wort gegeben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Weitere Termine zur Eheschließung sollen dort künftig an Freitagvormittagen angeboten werden. Die Termine werden zwischen dem Standesamt und dem Männerchor Germania Opladen 1905 abgestimmt und auf der Homepage der Stadt Leverkusen bzw. dem Kommunalportal veröffentlicht. Dort sind auch alle weiteren wichtigen Informationen zum Thema Eheschließung sowie eine Übersicht der Trauorte und der damit verbundenen Kosten zu finden.