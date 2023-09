EVL übernimmt Patenschaft für Alpaka-Nachwuchs im Leverkusener Wildpark Schockverliebt in den kleinen Hengst Namenlos

Dieser blonde Jüngling mit ziemlich großen Sommersprossen kriegt sie alle. Gleich, ob es die kleinen Mädchen waren, die beim Wildparkfest am vergangenen Wochenende die Gehegeumzäunung eher als störend empfanden, so nah drängten sie sich an den Zaun. Oder ob es gestandene Damen und Herren vom EVL-Pavillon gegenüber waren, deren Blicke immer wieder rüberwanderten zu dem jungen Mann mit den Wuschelhaaren. Oder ob es Sabine Honnef, die Leiterin des Wildparks, ist, die wie ihre Kollegen den Kleinen sofort ins Herz geschlossen hat. Für alle gilt gleichermaßen diese Diagnose: schockverliebt.