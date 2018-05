Postscriptum Diese Woche In Unserer Stadt: Leverkusen ist nicht Köln

Leverkusen Da hat ein gut vernetzter und mächtiger Fraktionschef im Stadtrat einen lukrativen Posten an der Spitze einer Stadttochter zu vergeben und schlägt sich für die auch finanziell lohnende Stelle gleich mal selbst vor. Nennenswerten Widerstand muss er nicht befürchten, denn der zu vergebene Spitzenjob ist Teil der politischen Verfügungsmasse. Bei nächsten Mal sind die anderen Parteien dran. Sofort denken wir an Herrn Börschel aus Köln. Auch an Herrn Eimermacher aus Leverkusen?

Anders als in Köln, wo inzwischen die Staatsanwaltschaft wegen eines Anfangsverdachts der Untreue ermittelt, hat es in Leverkusen eine öffentliche Ausschreibung und ein von einem Headhunter begleitetes Bewerbungsverfahren gegeben. Während der Jurist Börschel vor allem politische Leistungsnachweise ins Feld führen kann, bezeugt die berufliche Vita des diplomierten Betriebswirtschaftlers und Unternehmensberaters Eimermacher eine nahezu lückenlose Beschäftigung mit Fragen der Energiewirtschaft. Ein Geschmäckle bleibt dennoch. Das liegt nicht an der Person Eimermacher, sondern am System. So lange politische Parteien, ob in Leverkusen oder anderswo, hemmungslos vornehmlich nach Parteibuch oder Gesinnung über Bewerber von kommunalen Spitzenpositionen entscheiden, werden Bürger die Nase rümpfen. Zu Recht. Allein die Qualifikation müsste bewerten, wer Schaden vom Steuerzahler nehmen will. Beim frommen Wunsch wird es wohl bleiben.