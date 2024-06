Leverkusen in Ranking auf Platz 1 vor Düsseldorf und Berlin Meisterkusen – auch bei Firmengründern

Hippe Viertel, in deren Büros sich kreative Köpfe ebensolche Gedanken machen, gibt es in Köln, in Berlin, in München in Hamburg. Klar. Nur: Nicht in diesen Metropolen ist die Dichte an Neugründungen die höchste. Sondern in Meisterkusen. Sagt die „Energiekanzlei Goldstein“. Das Ergebnis einer entsprechenden Analyse der Wirtschaftskanzlei: „Leverkusen ist Deutschlands Gründer-Hauptstadt.“ Mithilfe von Daten des Statistischen Bundesamts hat das Unternehmen Neugründungen in den Jahren 2022 und 2023 in den 50 einwohnerreichsten Städten des Landes untersucht „und die Anzahl an Gründungen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl dieser Städte gesetzt“, berichtet die Firma. „Demnach gab es in den vergangenen zwei Jahren trotz der wirtschaftlichen Schwächephase Deutschlands 27,19 Neugründungen pro 1000 Einwohner in Leverkusen. Das ist der mit Abstand höchste Wert der Analyse.“ Denn im Schnitt seien in den untersuchten Orten 15,62 Unternehmen pro 1000 Einwohner gegründet worden.