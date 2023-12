Schilderschwund an Robert-Blum-Straße ruft Leverkusener Politik auf den Plan Ist das hier bitte noch ein Radweg?

Ist das nun offiziell noch ein Radweg oder ist es keiner mehr? Auf diese Frage sucht die CDU für die Robert-Blum-Straße eine Antwort. Dort ist Freitagvormittag ordentlich was los: Lkw, Busse, Autos, Kleintransporter und jeder Menge Radfahrer – letztere meist links und rechts der Fahrbahn auf dem rot markierten Bereich des Geh-/Radweges. Die Robert-Blum-Straße ist eine der stark frequentierten Straßen in der Stadt, verbindet Opladen mit Küppersteg „mit Weiterfahrt nach Manfort und Wiesdorf“, bestätigt auch die CDU in ihrer Anfrage an die Stadt.