Fahnenmast beschädigt Israel-Flagge am Leverkusener Rathaus gestohlen

Zu einer Solidaritätsmahnwache für Israel lädt der Evangelische Arbeitskreis (EAK) Leverkusen für kommenden Montag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr vor dem Rathaus ein. „Wir wollen ein deutliches Zeichen für die Menschlichkeit und gegen den palästinensischen Terror setzten“, sagt Joshua Kraski, der die Mahnwache in Leverkusen organisiert. „Leverkusen steht an der Seite Israels und unserer jüdischen Freunde in Leverkusen und weltweit.“