Noch eine bunte Sause mehr bei der Großveranstaltung in Leverkusen Irish Days beim Schlebuscher Volksfest

Brings ist ein Kölner Band – mit Leverkusener Wurzeln. „Unser erster Schlagzeuger war Leverkusener“, sagt Harry Alfter. Und bei „Ulis Musik“ an der Wilhelmstraße habe ich die Lehre gemacht, da haben wir auch Platten aufgenommen.“ Und Peter Brings habe er in Stommeln kennen gelernt, „da, wo heute Henning Krautmacher wohnt, der kommt ja auch aus Leverkusen“. Und der ist irgendwie ein bisschen mit Schuld daran, dass Brings vor 21 Jahren mit „Superjeile Zick“ in den Karneval eingestiegen sind, wirft Werner Nolden als Anekdote ein, die ihren Anfang auch auf einer Veranstaltung in der Stadthalle Bergisch Neukirchen, also wieder in Leverkusen, nahm.