Corona aktuell : Inzidenz wieder über 100 – entschärfte Maskenpflicht bleibt

Leverkusen Der Inzidenzwert für Leverkusen ist am Mittwoch ernneut über 100 auf 107,5 gestiegen. Die am Dienstag von der Stadt erlassene Verordnung mit einer entschärften Maskenpflicht bliebt aber bestehen.

Die Stadtspitze hatte die vor Weihnachten verschärfte Maskenpflicht, die einen Mund-Nasen-Schutz nicht nur für Fußgängerzonen, sondern auch in Karten markierten Wohngebieten vorsah, zurückgenommen, nachdem der Inzidenzwert unter 100 gesunken war. Dabei soll es bieben, sagte Stadtsprecherin Heike Fritsch am Mittwoch auf Anfrage. Die Anti-Corona-Maßnahmen der Stadt müssten verhältnismäßig bleiben, sonst seien sie juristisch angreifbar. „Wenn der Inzidenzwert erneut auf 200 zugehen sollte, müssen wir neu entscheiden“, sagte Fritsch.

Bis auf Weiteres gilt die Maskenpflicht wieder ausschließlich in den Fußgängerzonen der Stadt und ihren benachbarten Gebieten wie der Hauptstraße in Wiesdorf und der Kölner Straße sowie Teilen der Düsseldorfer Straße in Opladen - außerdem in der Umgebung von Kindertagesstätten, Schulen und Verwaltungsgebäuden. Das von der Stadt erlassene Böllerverbot auf in Karten auf der Homepage der Stadt veröffentlichten Flächen besteht weiterhin.