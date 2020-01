Weniger Energieverbrauch : Stadt investiert in neue Laternen

Stadt investiert in neue Laternen

Die Straßenlaternen an der Martin-Luther-Straße sind in die Jahre gekommen. Sie werden ausgetauscht. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen An mehreren Straßen sollen neue LED-Leuchten installiert werden. Sie sollen nicht nur Energie sparen, sondern auch weniger anfällig für Vandalismus sein.

(cebu) Sie sind alt, teilweise durchgerostet, immer wieder Ziele von Vandalismus und auch Energiefresser – die Straßenlaternen in Teilen der Stadt. Die Verwaltung wird deshalb an mehreren Straßen in Schlebusch, Rheindorf und Wiesdorf die Straßenbeleuchtung austauschen, und zwar gegen LED-Leuchten, die energiesparender sind und auch weniger anfällig für Vandalismus.