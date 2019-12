Rat bewilligt Finanzmittel : Stadt investiert in Kultur, Soziales, Radwege und Grün

Leverkusen (bu) Der Stadtrat hat den Überschuss im Haushalt von 1,5 Millionen Euro dazu genutzt, zusätzliche Investitionen im Gesamtumfang von 1,1 Millionen Euro auf den Weg zu bringen. Sie wurden in der Sitzung einzeln abgestimmt und mehrheitlich beschlossen.

Lärmschutzwand Die Stadt kommt den Eigentümern im Umfeld der Europa-Allee in Opladen entgegen und erhöht den städtischen Anteil an den Baukosten der geplanten Lärmschutzwand auf 20 Prozent. Die rechtlich vorgeschriebene finanzielle Belastung der Anlieger hatte für großen Unmut gesorgt, zumal die Stadt durch die Errichtung der Lärmschutzwand den Wert ihrer Grundstücke an der Bahnstrecke erheblich erhöht und Wohnen so überhaupt erst möglich macht.