Es gibt Sanierungs- und Erweiterungsbedarf Stadt investiert 400 Millionen in Schulbauten

In Schulbauten wird in Leverkusen viel investiert. Rund 400 Millionen Euro Investitionsvolumen habe die Verwaltung in der Maßnahmenliste zur Schulentwicklung und Bestandserhaltung zusammengestellt, rechnete Vorsitzender Gerd Wölwer dem Bildungsausschuss vor. Der beschäftigte sich außer mit bereits konkreten Baumaßnahmen auch mit der Liste, die nach festgelegten Dringlichkeitsstufen abgearbeitet werden soll. Was nicht nur eine Frage der Finanzierung, sondern auch der personellen Ressourcen ist.