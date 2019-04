Steinbüchel : Internationales Osterturnier beim SV Bergfried

Gespielt wird auf dem Platz am Höfer Weg in Steinbüchel. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Steinbüchel (LH) Kicken Jungs aus Wisconsin in den USA anders als Nachwuchsspieler als Tschechien, Belgien und den Niederlanden? Und wie spielen die aus der Slowakai, aus Ungarn, aus Polen und aus Wuppertal? Die D-Junionren des SV Bergfried werden es am Osterwochenende erleben.

Von Samstag, 20. April, bis Montag, 22. April, treten die Teams auf der Anlage am Höfer Weg gegeneinander an. Samstag starten die Gruppenspiele um 9.30 Uhr, ebenso am Sonntag. Für Montag sind dann die Halbfinal- und Finalspiele geplant. Los geht es auch am Montag ab 9.30 Uhr.