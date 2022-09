Vom 23. September bis 3. Oktober in Leverkusen : Interkulturelle Woche startet mit einer Pflegemesse

Ältere Familienmitglieder zu der pflegen: Für viele Menschen mit Migrationshintergrund ist das Familiensache. Foto: dpa/Oliver Berg

Leverkusen Die Ausstellung im Forum richtet sich vor allem an Migranten. Sie pflegten die Angehörigen oft ganz allein zu Hause, sagt der Integrationsrat. Er will gegen die Scham angehen, sich Unterstützung zu holen, und will Hilfen aufzeigen.

Das Programm der Interkulturellen Woche ist ebenso bunt wie ihre Botschaft. Unter dem Motto „#offengeht“ startet am Freitag, 23. September, eine zehntägige, diverse Veranstaltungsreihe. Den Auftakt bildet dabei ab 14 Uhr eine Alters- und Pflegemesse im Terrassensaal des Forums, die sich nicht nur, aber auch, an Migranten wendet. Diese gehörten aufgrund ihres Einwanderungshintergrunds zu den Menschen mit besonderen Bedürfnissen, sagt Martina Romeike vom Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz. Die Messe soll Angehörigen die Möglichkeit geben, sich schnell und in einem wertfreien Raum zu informieren.

Denn laut Naima Azemmat vom Integrationsrat Leverkusen pflegen viele migrantische Familien ihre Älteren in den eigenen vier Wänden. Sie wollen diese lebensverändernde Aufgabe innerhalb der Familien lösen. In den Herkunftsländern, die im arabischen und nordafrikanischen Bereich liegen, seien Altenheime und Pflegedienste nicht an der Tagesordnung. Menschen von dort täten sich schwer, einen nahestehenden, geliebten Menschen einer fremden Person anzuvertrauen. „Das ist fatal“, sagt Azemmat, „die Familienangehörigen geraten häufig an ihr Limit.“ Gerade in den ersten Generationen der Einwanderer ist die Abgabe der Pflegeaufgaben mit Scham behaftet. „Die Frage nach der Machbarkeit stellt sich da oft nicht“, berichtet die Vizevorsitzende des Integrationsrats.

Dessen Geschäftsführer Andreas Laukötter berichtet jedoch von einem Umschwung in den aktuellen Generationen – wenngleich Scham noch immer eine große Rolle spiele. Es ist ein schleichender Prozess, dem mit der Messe auf die Sprünge geholfen werden soll. Laukötter erzählt, dass aus Migrantenorganisationen immer wieder der Ruf nach derartiger Hilfe und der Bedarf an Plätzen in der stationären Pflege laut wird. Die seien vorhanden, sagt Jörg Schneider vom städtischen Fachbereich Soziales. Die heimische und weitestgehend durch die Familie ausgeführte Pflege von Angehörigen sei zwar unter Migranten weit verbreitet, diese stehen aber nicht allein mit der Auffassung, dass es sich dabei um eine innerfamiliäre Angelegenheit handelt. Laut Schneider wurden Stand 2019 rund zwei Drittel der pflegebedürftigen Leverkusener zu Hause und maximal mit der Unterstützung des Pflegegelds und eines Pflegedienstes untergebracht.

Die Messe, die am Freitag vom Vorsitzenden des Integrationsrats, Sam Kofi Nyantakyi und Oberbürgermeister Uwe Richrath eröffnet wird, vereint 25 Aussteller unter einem Dach – und, geht es nach den Verantwortlichen, hoffentlich ebenso viele Nationen. Unter den Ausstellern befinden sich Wohlfahrtsverbände, private Pflegedienste, Betreuungsanbieter, mit dem TSV Bayer 04 ein Sportverein und die Kriminalpolizei, die vor den Maschen einiger Trickbetrüger warnt. Um 15 Uhr gibt es einen Vortrag zu den Leistungen von Pflegeversicherungen, um 16 Uhr stellt Autor Musa Deli sein Buch zu den Herausforderungen der Integration vor.