Experte im Naturgut Ophoven : Das Verschwinden der Insekten

Leverkusen Experte Thomas Hörren sprach im Naturgut Ophoven darüber, was den Sechsbeinern hilft und wo die Mühen vergeblich sind.

Vor ein paar Jahren schreckte eine zu diesem Zeitpunkt neue Studie viele Menschen auf. Der Entemologische Verein Krefeld, in dem sich Forscher zu Insekten austauschen, wies nach, dass die Biomasse der Sechsbeiner in den vergangenen 25 Jahren gerade in Naturschutzgebieten um ungefähr 75 Prozent abgenommen hat. Thomas Hörren, der die Studie mit Kollegen anfertigte, sprach nun im NaturGut Ophoven. Und all denjenigen, die sich mit gutem Gewissen in der jüngsten Vergangenheit darum bemühten, den heimischen Garten und Balkon für Insekten möglichst heimisch zu gestalten, musste der 30-Jährige sagen, dass die Bemühungen weitestgehend vergeblich sind. Denn bei den Arten, die in direkter Menschennähe leben, handelt es sich nach Ansicht der Forscher nicht um die vom Insektenschwund betroffenen Klassen. „Denn die sind angepasst“, erläuterte Hörren.