Zuwachs im Innovationspark Orthomol erweitert Logistik in Leverkusen

Seit über 30 Jahren wächst das Familienunternehmen Orthomol am Gründungsstandort in Langenfeld. Jedoch fehlt dem Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln schon länger Raum für eine Erweiterung der Logistik. Dieser Raum wurde nun im Innovationspark Leverkusen gefunden. „Wir freuen uns sehr, dass wir nun im Innovationspark Leverkusen an der Marie-Curie-Straße ein Grundstück erwerben konnten, das sogar weit über unsere aktuellen Bedürfnisse hinaus Möglichkeiten für Expansion bietet“, erklärt Geschäftsführer Michael Schmidt, der auch den Technischen Betrieb verantwortet, zu dem die wachsenden Bereiche Logistik und Produktion gehören. Im neuen Orthomol-Standort in Leverkusen sollen aber nicht nur Versand, Lager und Co. untergebracht werden. „Wir schaffen hier Raum für die Orthomol-Zukunft“, erklärt Inhaber Nils Glagau. „Wir wollen einen Campus kreieren, der viel Grün und Orte für Innovationen und Begegnung schafft – für Start-ups, unsere Mitarbeiter, junge Menschen, Partner aus unserem Netzwerk.“ Die Fläche biete vielseitige Möglichkeiten.Glagau: „Wir arbeiten an vielen Ideen, legen den Fokus aber natürlich zunächst darauf, unsere dringenden Anforderungen im Bereich Logistik zu bedienen.“