Ungewöhnliches Projekt zweier Leverkusener Schulen Inklusives Theaterprojekt begeistert

Ein halbes Jahr lang hatten die Jugendlichen der Hugo-Kükelhaus-Schule und der Katholischen Hauptschule in ihrer Freizeit gemeinsam Theaterluft geschnuppert. Unter Anleitung der Theaterprofis im Jungen Theater erhielten sie die Möglichkeit, sich auf der Bühne auszuprobieren. Das Projekt wurde in drei Phasen umgesetzt: Während der Impulstage im September lernten sich die Jugendlichen kennen und machten erste Erfahrungen im Bereich Schauspiel. Räume und Rollen wurden erobert, und in der Mittagspause aßen und lachten alle draußen an einer langen Tafel.