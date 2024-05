Klinikum Leverkusen Info-Veranstaltung zum Welt-MS-Tag

Zu einer Informations- und Austauschveranstaltung für Angehörige und Menschen, die an Multipler Sklerose (MS) erkrankt sind, lädt am Mittwoch, 5. Juni, um 16.30 Uhr die Klinik für Neurologie im Klinikum Leverkusen ein. Die Fachärztin Anna Noe und Oberarzt Thomas Schulten, zugleich Leiter der MS-Ambulanz am Klinikum, werden dabei unter anderem über digitale Gesundheitsanwendungen und neue Aspekte zur Diagnostik und Therapie der Erkrankung berichten. Anlass ist der alljährliche Welt-MS-Tag, der in diesem Jahr unter dem Motto „Diagnose MS: Mit Mut und Stärke leben lernen“ steht.