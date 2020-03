Videos bei youtube : Infektologe des Klinikums informiert im Netz zu Corona

Professor Stefan Reuter erklärt per Videobotschaft bei youtube Wissenswertes zum Coronavirus. . Foto: Klinikum Leverkusen

Leverkusen Videos mit Professor Reuter bei youtube freigeschaltet.

(bu) In Krisen-Zeiten sind verlässliche Informationen unverzichtbar. Immer wieder tauchen mitunter auch gezielte Falschinformationen auf, die Panik schüren könnten. Das Klinikum Leverkusen will aufklären und stellt Bürgern und Patienten seinen medizinischen Sachverstand nun auch im Netz bei „youtube“ zur Verfügung. Professor Stefan Reuter, Leiter der Medizinischen Klinik 4, ist Experte für Infektionskrankheiten am Klinikum Leverkusen und bringt mit seinen Videobotschaften Ordnung ins Infomationsdickicht.