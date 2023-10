Wohnungsgesellschaft Vonovia übernimmt Grünpflege in Leverkusen In Steinbüchel hat der Kreisel jetzt einen Paten

Ideengeber für die Aktion war Neu-CDU-Ratsherr (bis vor Kurzem noch bei der SPD) Sven Tahiri, der auch den Sponsor kontaktierte. „Ich wurde von vielen Steinbüchelern auf den Kreisel angesprochen, da der Zustand nicht der beste war. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir in Steinbüchel an vielen Ecken bereits sichtbare Verbesserungen erreicht haben“, sagt er. „Deshalb bin ich froh, dass wir mit der Vonovia einen lokalen Partner haben, der sich für den Stadtteil einsetzt und das Vorhaben mit der Stadtverwaltung Hand in Hand ermöglicht hat.“