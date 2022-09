Mensch & Stadt : In Edelrath ist Geschicklichkeit gefragt

Beim Schürreskarrenrennen schaffte die Gesellschaft Erholung den Heimsieg. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das neue Kirmeskonzept kam gut an. Drei Teams traten zum Schürreskarrenrennen an. Der Parcours erforderte Sportlichkeit. Am Sonntag fieberten die Zuschauer beim Hahneköppen mit.