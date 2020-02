Gastro-Tipp : Mehr als ein Imbiss: Die drei Brüder Kirgeridis und ihr Gyros

Die Brüder vom Quettinger Grill: Georgios, Alexandros und Lazarus Kirgeridis wissen, was ihre Kunden wollen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Quettingen Bereits in der dritten Generation führen Georg, Laso und Alexi den Quettinger Grill. Sie sind aus dem Ortskern nicht mehr wegzudenken.

„Zwei Mal Currywurst, Pommes mit Mayo, einmal Gyros, bitte.“ Lazarus Kirgeridis (40) gibt die aufgenommene Bestellung noch eben an seine Kollegen weiter. Schnelligkeit wird im Quettinger Grill nämlich groß geschrieben, kein hungriger Kunde soll lange auf sein Essen warten müssen. Und es muss auch schnell gehen, denn „Laso“, wie Lazarus auch genannt wird und seine zwei Brüder Georgios „Georg“ (42) und Alexandros „Alexi“ (28) haben viel zu tun. Nachdem sichergestellt ist, dass die Bestellung bearbeitet wird, fängt Laso an, von der langen Geschichte des Imbisses zu erzählen.

Vor 37 Jahren eröffnete der Großvater der drei den ersten Laden in Opladen, seit 25 Jahren befindet sich dieser nun an der Kreuzung im Quettinger Zentrum. In dieser langen Zeit etablierte sich die Grillstube als eine kulinarische Institution im Stadtteil. Die Anwohner fuhren vor, bestellten ihr Essen und nahmen es direkt mit nach Hause, um mit ihrer Familie zu speisen. Bis heute ist dies der Kern des Geschäfts.