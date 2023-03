Einrichtung in Leverkusen bringt Musik mit Malen zusammen In der Musikschule entstehen Bilder mit den Füßen

Grau raus, Farbe rein. Ab sofort wird es bunt in der Musikschule. Mit dem Motto „Stay colourful – bleib bunt“ der Leverkusener Künstlerin Britta Reinhardt kann sich die städtische Einrichtung und ihr Leiter sehr gut identifizieren. „Unsere Musikschule soll in jeder Beziehung lebendiger und farbenreicher werden“, beschrieb Matthias Fromageot sein erklärtes Ziel, während Grundschüler am Samstag zum sogenannten „Instrumenten-Karussell“ (IKa) in die Musikschule eingeladen waren, um alle Instrumente kennen zu lernen.