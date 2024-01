Die 1930er Jahre in Leverkusen Stadtgeburt und das kleine Glück im Alltag

Die 30er-Jahre begannen also mit einer Stadtgründung. Leverkusen war geboren, allerdings in eine turbulente Zeit. Die Weltwirtschaftskrise hatte 1929 die „Goldenen Zwanziger Jahre“ abrupt beendet. Am 25. Oktober, dem sogenannten „Schwarzen Freitag“, waren die Kurse an der New Yorker Börse um bis zu 90 Prozent gepurzelt. 50 Milliarden Dollar Verlust lösten eine weltweite Kettenreaktion aus. Not und Arbeitslosigkeit lagen bleischwer über Stadt und Land. Bei der IG Farben in Leverkusen sank der Personalbestand von 1929 bis Ende 1932 um knapp ein Viertel von 16.000 auf 12.500 Mitarbeiter.