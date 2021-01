Bauprojekte in Leverkusen : Betreutes Wohnen für Alkenrath

In Alkenrath könnten in Zukunft neue Einrichtungen für Jung und Alt entstehen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Alkenrath Anfang Februar diskutiert die Bezirksvertretung über eine neue Kindertagesstätte und andere Bauprojekte im Leverkusener Stadtteil.

Grundsätzlich aber sind sich SPD und CDU einig darüber, „dass die Kita und altengerechtes Wohnen in Alkenrath wichtig und richtig sind”, wie sie bei ihrer Sitzung im Ausschuss für Bürgereingaben und Umwelt betonten. Letztlich erteilten sie dem Bebauungsplan „Alkenrath – Kita zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Teich“ ihre Zustimmung. Der Bauausschuss hatte die Entscheidungsgewalt und votierte am Montag einstimmig dafür. Noch einmal diskutiert wird über das Vorhaben am 4. Februar bei der Tagung des Stadtbezirks III. Bald danach wird die Öffentlichkeit an der Planung beteiligt.