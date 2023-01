Zwischen Leverkusen und Köln In 40-Tonner mit zwei Promille auf der Autobahn

Einem 23-Jährigen Autofahrer fiel der schlingernde Lkw in Höhe der Ausfahrt Leverkusen-Zentrum auf. Er informierte per Handy die Polizei. Die Autobahnpolizei stoppte den 40-Tonner kurze Zeit später auf der Autobahn 4 in Höhe des Autobahnkreuzes Gremberg.