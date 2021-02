Autokorso durch Leverkusen : Impfgegner protestieren

Leverkusen Am Samstag zog ein Autokorso von Impfgegnern und Corona-Leugnern durch fast alle Teile der Stadt. Unter der Stelzenbrücke nahm die Demo ihren Anfang. Sie bestand aus rund 35 bis 40 Wagen und 100 Teilnehmern.

Angemeldet hatte den Protestzug laut Polizei eine Privatperson. Es gab einen Zwischenfall. Laut Polizeisprecher fand sich auf der Kölner Straße in Opladen eine kleine Gruppe Gegendemonstranten ein. Sie hielten ein Schild hoch und riefen in Richtung der Pkw. Ein angeblich eigentlich unbeteiligter Fahrer, der „dort so hineingeraten“ war, fühlte sich angesprochen, hielt an und führte ein Streitgespräch mit den Meinungsgegner. Dabei schlug er einem 21-Jährigen ins Gesicht. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Körperverletzung ein. Insgesamt blieb die Kundgebnung über die Dauer von etwa dreieinhalb Stunden friedlich.