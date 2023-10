Baustelle Rennbaumstraße in Opladen Im November ist der Kreisel fertig

Falls Autor Bastian Sick in diesen Tagen durch Opladen fahren sollte, würde er anhalten, das Handy zücken und am Rennbaumkreisel ein Foto für seinen Tagesabreißkalender mit Stilblüten aus dem „Irrgarten der deutschen Sprache“ machen. Dafür bietet sich ein Schild an, das zu Beginn des provisorischen Bürgersteigs – auf der rechten Seite in Fahrtrichtung Burscheider Straße – steht: Unter dem Hinweis „Radfahrer absteigen“ heißt es da „Autofahrer aussteigen“. Aussteigen? Eine Leverkusenerin hat dieses Schild kurz irritiert: „Mir ist nicht klar, wie ich mich nach diesem Hinweis an dieser Stelle als Autofahrer verhalten soll“, merkt Bärbel Stahlberg augenzwinkernd gegenüber unserer Redaktion an.