Auf Gelände der Bahnstadt Opladen : Polizei geht gegen illegale Party mit fast 500 Gästen in Leverkusen vor

Die Partyteilnehmer versammelten sich auf der großen Wiese vor dem Funkenturm. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen Bei lauter Musik feierten hunderte junge Leute entlang einer großen Wiese an der Bahnstadtchaussee. Die Polizei Leverkusen rückte mit einer Hundertschaft an. Die Party war in sozialen Netzwerken angekündigt worden.

Leverkusen Ordnungsamt und Polizei haben am Samstagabend eine illegale Party in der Neuen Bahnstadt Opladen aufgelöst. Die Organisatoren hatten über die sozialen Netzwerke ab 20 Uhr zu einer „Leverkusen Open Air Party“ aufgerufen. Annähernd 500 Teilnehmer im Alter von 13 bis 26 Jahren kamen, die allermeisten von ihnen mit Migrationshintergrund.

Sie ließen sich entlang der Wiese zwischen Fakultätsstraße und Bahnstadtchaussee – nahe des großen Spielplatzes mit der Eisenbahn – nieder, feierten bei lauter Musik und mit Alkohol. Auch Drogen sollen im Spiel gewesen sein. Während sich die meisten auf dem Weg und dem angrenzenden Mäuerchen aufhielten, kletterten einige auf die nahegelegenen Industriebalkone. Anwohner verfolgten das Geschehen von ihren Wohnungen aus.

Gegen 20.15 stellte das Ordnungsamt die Party in der Nähe des Bahnhofs Opladen fest, rund zwei Stunden später alarmierte es die Polizei und stellte ein Amtshilfeersuchen, teilten die Ordnungskräfte mit. Beim Eintreffen der Bereitschaftspolizei versuchten die Partygäste, in mehreren Kleingruppen zu flüchten. Die Beamten erteilten Platzverweise, stellten Personalien der verbliebenen Partygäste fest und fertigten neben Anzeigen gegen die Coronaschutzverordnung auch eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

An der Ecke von Campusallee und Fakultätsstraße kam es zu einer Schlägerei zwischen Feiernden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Während die meisten Feiernden vor Ort friedlich blieben, wurde ein 19-jähriger Leverkusener auf der Campusallee verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei Männer sollen ihm mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Einer der dunkelhaarigen Tatverdächtigen soll ein schwarzes T-Shirt getragen und eine auffällige, rote Musikbox mit sich geführt haben. Sein Alter wird auf Anfang 20 geschätzt (Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0221 2290 oder per E-Mail an [email protected]).

Die Polizei rückte mit einer Hundertschaft nach Opladen aus. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Zur Party eingeladen hatten die Organisatoren mit einem Rundschreiben. „Für alle die bock haben mal wieder unter Leuten zu kommen“, hieß es darin mit einigen grammatikalischen Fehlern. „Bringt gute Laune mit lasst uns alle zusammen feiern.“ Es werde vor Ort Alkohol geben, „aber bringt jeder zur Sicherheit selber auch eine Flasche mit. Das nächste Projekt X wird Staat finden.“ Zum Abschluss der Aufruf an die Lesenden: „Screent und postet es ich will das bei jeden aus Leverkusen in Story sehen egal wer du bist!!“