Auf Gelände der Bahnstadt Opladen : Illegale Party mit fast 400 Gästen

Leverkusen-Opladen Bei lauter Musik feierten die jungen Leute entlang einer großen Wiese an der Bahnstadtchaussee. Die Polizei rückte mit einer Hundertschaft an.

Ordnungsamt und Polizei haben am Samstagabend eine illegale Party in der Bahnstadt Opladen aufgelöst. Die Organisatoren hatten über die sozialen Netzwerke ab 20 Uhr zu einer „Leverkusen Open Air Party“ aufgerufen. Annähernd 400 Teilnehmer (junge Leute bis etwa Mitte 20) kamen, die allermeisten von ihnen mit Migrationshintergrund.

Eingeladen hatten die Organisatoren mit einem Rundschreiben. „Für alle die bock haben mal wieder unter Leuten zu kommen“, hieß es darin mit einigen grammatikalischen Fehlern. „Bringt gute Laune mit lasst uns alle zusammen feiern.“ Es werde vor Ort Alkohol geben, „aber bringt jeder zur Sicherheit selber auch eine Flasche mit. Das nächste Projekt X wird Staat finden.“ Zum Abschluss der Aufruf an die Lesenden: „Screent und postet es ich will das bei jeden aus Leverkusen in Story sehen egal wer du bist!!“