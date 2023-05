Neue Umfrage IHK: Stillstand in der Wirtschaft

Die Wirtschaft im IHK-Bezirk Köln ist von Stillstand geprägt, so lautet das Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer zu Köln, zu der auch Leverkusen gehört. Die positive Nachricht: Die Aussichten haben sich im Vergleich zur Winter-Umfrage leicht verbessert. 32 Prozent der Unternehmen bezeichnen ihre Geschäftslage als gut, 53 Prozent als befriedigend. 15 Prozent befinden sich in einer schlechten Lage (Vorumfrage 16 Prozent). Ein Grund für die Stagnation seien die vielfältigen Belastungen der Betriebe durch hohe Kosten, den anhaltenden Fachkräftemangel und ausufernde Bürokratie, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK. Bei den Unternehmen in Leverkusen sei die Situation teils negativer als in der Region. Die Quote der Unternehmen, die „schlecht“ angaben, ist mit 17 Prozent höher als im Durchschnitt der Region.