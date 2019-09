Frauen-Business-Day : IHK hilft Geschäftsfrauen beim Netzwerken

Corinna Armbrüster, Stephanie Gierlichs, Christiane Kuhn-Haarhoff, Anna-Lena Kümpel und Eva Babatz berieten Frauen in Sachen Kommunikation. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Von dem Bewusstsein der eigenen Präsenz bis hin zu psychologischen Tricks – die 80 Teilnehmerinnen des „Frauen-Business-Tages“ erhielten nicht nur viel theoretischen Input, sondern durften Erlerntes direkt in die Praxis umsetzen.

Dass Verbindungen in vielen Berufsfeldern wichtig sind, ist nichts Neues. Besonders für selbstständige Unternehmer ist es notwendig, viele Geschäftspartner und Bezugspersonen zu kennen. Denn ein weites Netzwerk bringt Wissen, neue Kunden und vor allem eines: Geschwindigkeit. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Leverkusen/Rhein-Berg organisierte den Workshop, um Unternehmerinnen zu vernetzen.

Die Innovationstrainerin weist darauf hin, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit nur entstehen kann, wenn sich beide Seiten über ihre Bedürfnisse und Ziele im Klaren sind. Sie bezieht sich damit auf das Prinzip des „Goldenen Kreises“: „Bevor ich nicht zuerst mein ‚Wieso?‘, dann mein ‚Wie?‘ und zuletzt mein ‚Was?‘ gefunden habe, kann ich nicht optimal auf potentielle Geschäftspartner eingehen.“ Zudem sei es wichtig, echte Verbindungen aufzubauen. Echt bedeute, sich wenn möglich persönlich zu treffen. Das sei in der heutigen globalisierten Welt- und Wirtschaftsstruktur zwar nicht immer möglich, aber erstrebenswert.

Das Bewusstsein der eigenen Identität thematisierte Corinna Armbrüster. Während Ihre Vortrages üben die Frauen mit kleinen Rollenspielen präsenter zu sein. „Es ist wichtig, in Gesprächen nicht nur körperlich, sondern auch seelisch anwesend zu sein. Ich muss lernen auszublenden, was gerade in anderen Bereichen meines Lebens passiert.“ Das Klischee des weiblichen „Multitaskings“ räumt sie damit aus dem Weg. Es ginge nicht darum, plötzlich überheblich und extrovertiert zu sein. Wahres Selbstvertrauen sei der Schlüssel zum Erfolg. „Netzwerken passiert von innen nach außen“, betont Armbrüster.