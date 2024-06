Museum Schloss Morsbroich Ideen aus der Box für Morsbroich

Für die Außenbereiche gibt’s also genug Anregungen – und strukturell? Hier wirbt van den Berg stark für eine Abkehr von der Erbsenzählerei, die die Besucherzahlen in den Mittelpunkt stellt. Es gehe vielmehr um die Intensität, mit der Kunst vermittelt werden könne, vielmehr um wiederkehrende Besucher. „Und es werden immer mehr“, betonte er. Der Kunstwissenschaftler will keine klaren Hierarchien in seinem Museum. Die gebe es paradoxerweise nirgends noch so sehr wie in der Kultur. Sein Team solle aus Fachbereichen bestehen, die immer wieder anders ineinander verschlungen und miteinander verbunden sind. So sollen sich die Mitarbeiter je nach Projekt und Aufgabe immer wieder neu finden und somit erfinden, weil kreative Prozesse in Gang gesetzt würden. Über die 1000 Beteiligungen freute er sich total, und er bekräftigte: „Wir kommen an diesem Ort kein Stück weiter, wenn wir nicht miteinander ins Gespräch kommen.“