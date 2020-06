Wechsel an der Spitze des Chemparkbetreibers : Hyldmar löst Hilken bei Currenta ab

Leverkusen Neuer Mann an der Spitze des Chemparkmanagers Currenta: Ab 1. Juli tritt der gebürtige Däne Frank Hyldmar (58) in die Geschäftsführung ein. Er löst ab Januar Günter Hilken ab.

Der gebürtige Däne studierte Volkswirtschaftslehre in Kopenhagen und New York, arbeitete zuvor unter anderem bei der Elster Group, einem Hersteller von Messtechnik und anderen Lösungen für die Gas-, Elektrizitäts- und Wasseraufbereitungsindustrie. In der Zeit war Frank Hyldmar auch Präsident der Europäischen Smart Meter Industry Gruppe (ESMIG) und gehörte der Arbeitsgruppe Smart Grid in der Europa Kommission Energie an, berichtet Currenta.